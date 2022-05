Gouverneur Donetsk: “Minstens tien doden bij Russische aanval op fabriek”

Bij een Russische aanval op een fabriek in Avdiivka, een stad in de buurt van de frontlinie in Oost-Oekraïne, zijn minstens tien mensen om het leven gekomen. Vijftien anderen raakten gewond. Dat heeft de gouverneur van de regio Donetsk dinsdag bekendgemaakt.

“Minstens tien doden, vijftien gewonden: de gevolgen van het bombardement op de cokesfabriek van Avdyivka door de Russische bezetters”, verklaarde Pavlo Kyrylenko op Telegram. Hij waarschuwde ook dat het dodental mogelijk nog zal stijgen. Volgens Kyrylenko viseerde het Russische leger “arbeiders (die) net klaar waren met hun dienst en stonden te wachten op de bus”.

Avdiivka, een stad met ongeveer 30.000 inwoners, ligt op slechts enkele kilometers van de stad Donetsk, een bolwerk van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. De stad was sinds het uitbreken van een oorlog tussen Kiev en de separatisten in 2014 al vaak het toneel van gevechten en geweld, maar sinds de start van de Russische invasie was het er betrekkelijk rustig.

Volgens de eigenaar werkten er voor de oorlog zo’n 4.000 arbeiders in de cokesfabriek van Avdiivka, de grootste in Oekraïne en een van de grootste in Europa.