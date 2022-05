Toch voorzittersstrijd bij Groen: drie duo’s kandidaat om Meyrem Almaci op te volgen

Het duo besloot vorige zaterdag de sprong te wagen, zo vertellen ze in een interview met De Standaard. “We hebben met heel veel mensen gesproken. Een gemeenschappelijke vriendin in de partij constateerde dat wij eigenlijk aan het hetzelfde verhaal aan het bouwen waren. Neem eens contact met elkaar op, zei ze en voila, het resultaat van die gesprekken zit hier nu voor u”, zegt Benjumea.

Meuleman-Benjumea

De 46-jarige Meuleman woont in het Oost-Vlaamse Oudenaarde en zetelt al sinds 2009 in het Vlaams Parlement. Daar groeide ze uit tot de onderwijsspecialist van de partij. De voorbije jaren spitste ze zich als voorzitter van de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement ook meer toe op cultuur- en mediadossiers. Tussen 2012 en 2014 was ze ook Vlaams fractieleider van de groenen en in 2014 was ze lijsttrekker op de Oost-Vlaamse kieslijst voor het Vlaams Parlement.

Juan Benjumea-Moreno. — © ID/ Eric de Mildt

Meuleman vormt een tandem met Brussels parlementslid Juan Benjumea-Moreno. De 30-jarige Benjumea is afkomstig uit het Spaanse Sevilla en woont nu met zijn gezin in Kuregem (Anderlecht). Hij behaalde een rechtendiploma aan de KU Leuven en werkte als jurist bij de Brusselse fiscus. Sinds 2019 zetelt hij in het Brussels parlement, waar hij de thema’s fiscaliteit, institutionele zaken, veiligheid en gezondheid opvolgt.

De tandem stapt in de race met het project ‘Hoopvol Groen’. “Ons project is er een van groei van onderuit”, luidt het in een persbericht. Waar Groen mee aan het stuur zit, is er volgens het duo positieve verandering: “leefbare en aangename buurten en ambitieus sociaal beleid om discriminatie en uitsluiting te bestrijden.”

“Onze groene waarden tonen we met onze daden: solidariteit, de strijd tegen discriminatie, zorg voor ons leefmilieu, anders leven en werken. Dat toonden we aan in Gent, Brussel of Mechelen, waar extreemrechts werd gehalveerd. Dat willen we ook tonen in de Denderstreek, in de Kempen of de Westhoek”, zo motiveren Benjumea en Meuleman hun kandidatuur.

Boeve-Zeitouni

Ook Jenna Boeve en Jad Zeitouni doen een gooi naar het voorzitterschap bij Groen. Ze willen dat Groen een “radicalere” linkse koers vaart en willen de partij een “verjongd en verscherpt” profiel geven.

Jenna Boeve en Jad Zeitouni komen allebei uit Jong Groen. De 32-jarige Boeve woont in Gent en werkt op het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Boeve getuigde eerder dit jaar in het VRT-programma ‘Taboe’ over haar net afgeronde transitie van man naar vrouw en zet zich ook in voor de rechten van trans, intersekse en non-binaire personen. De 29-jarige Zeitouni is rechtenstudent en werkt op het kabinet van federaal Groen-minister Petra De Sutter. Hij is al langer actief rond gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen.

“We zijn misschien een atypisch duo”, geeft Zeitouni toe. Ze zijn misschien niet bekend bij het brede publiek, maar hun deelname is niet voor de galerij, verzekert hij. “We beseffen dat we de komende weken zullen moeten knokken voor onze bekendheid, maar we hebben een concreet plan”, zegt Zeitouni aan Belga.

Zo willen Zeitouni en Boeve de partij een aangescherpt links en duidelijk ecologisch profiel aanmeten. “We willen terug naar de kernwaarden van Groen. Dat zijn de ecologische strijd en de strijd voor de ondervertegenwoordigde groepen”, legt Zeitouni uit. Het gaat dan onder meer om “de klimaatjongeren, minderheidsgroepen, de LGBTQ+, enz.... groepen die zich niet vertegenwoordigd voelen”, klinkt het.

Jenna Boeve en Jad Zeitouni. — © ID/ Wouter Van Vooren /rr

Covoorzitterschap

Net als de andere duo’s willen ook Boeve en Zeitouni bij Groen breken met de traditionele rolverdeling tussen voorzitter en ondervoorzitter en pleiten ze voor het systeem van het covoorzitterschap zoals ook bij de Franstalige groenen van Ecolo.