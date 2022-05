‘Vandaag inside’ keert mogelijk toch terug, mét Johan Derksen

Het Nederlandse tv-programma ‘Vandaag inside’, dat per direct van het scherm verdween nadat vaste tafelgast Johan Derksen een aanranding uit het verleden had bekend, keert mogelijk toch terug. Dat meldt Het Algemeen Dagblad. “Achter de schermen wordt bekeken in welke vorm het programma een doorstart kan maken”, zo luidt het volgens bronnen. “Mét Johan Derksen.”

Vorige week dinsdagavond bekende Johan Derksen in het SBS6-programma ‘Vandaag inside’ dat hij vijftig jaar geleden een vrouw had aangerand met een kaars. Zijn uitspraken deden meteen een zware publieke discussie losbarsten in Nederland (en daarbuiten) en op donderdag verklaarde Derksen dat hij per direct stopte met de talkshow. “De cancel- en woke-cultuur is groot en is tegen ons”, zo zei hij. “Het is een machtige beweging die steeds groter en erger wordt. Het enige onafhankelijke programma is nu in duigen gevallen. Hier kan ik niet meer met plezier zitten. Ik ben er klaar mee.”

Toen ook de andere twee tafelgasten, René van der Gijp en Wilfred Genee, lieten weten niet verder te willen doen, werd het programma meteen afgevoerd. Een beslissing die ervoor zorgde dat zender SBS6 in één dag tijd één miljoen kijkers verloor.

Maar nu melden “bronnen rondom het programma” aan Het Algemeen Dagblad dat een terugkeer naar het scherm toch mogelijk is. In welke vorm dat zal gebeuren, en wanneer, dat wordt nog bekeken, zo luidt het. Maar blijkbaar wordt er “achter de schermen” hard gewerkt aan een terugkeer van alle hoofdrolspelers. Dus ook van Derksen.