Veel wind, veel geschiedenis en veel liefde: zo zag dag twee eruit van het staatsbezoek van ons koningspaar aan Griekenland

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag hun tweede dag op staatsbezoek in Griekenland afgewerkt. Ze bezochten een van de bekendste tempels van het land en daarna het oudste theater ter wereld. Mathilde, die een grote, beweeglijke hoed droeg, had geregeld last van de wind.

De tweede van drie dagen in Athene begonnen Filip en Mathilde met een bezoek aan een centrum voor vluchtelingen. Daarna gingen ze door naar Kaap Soenion, een toeristische trekpleister op een 70 meter hoge, steile rots. Hoog op de heuvel, die uitkijkt op zee, staat de tempel van Poseidon, een van de herkenbaarste van Griekenland.

Filip en Mathilde kregen tijdens een rondleiding te horen dat de archeologische parel is gewijd aan Poseidon, god van de zee. Ze poseerden ook enkele keren voor de fotografen en cameramannen, en daarbij lieten ze zich van hun meer intieme kant zien. Voor de tientallen lezen namen ze elkaars hand geregeld vast en keken ze elkaar liefdevol aan. “Het is precies of we foto’s op hun huwelijksreis maken”, zei een van de fotografen achteraf grappend.

In de namiddag maakten de vorsten opnieuw een duik in het verleden. Ze werden gegidst door de archeologische site van Thorikos. Het belangrijkste monument daar is het antieke theater, dat algemeen beschouwd wordt als het oudste stenen theater van de Griekse wereld en daarmee van de hele oudheid. Het dateert van begin van de vijfde eeuw voor Christus. Filip en Mathilde beklommen voor de fotografen de trappen.

Nadat Filip en Mathilde gisteren in een regenachtig Athene waren aangekomen, hadden ze dinsdag meer geluk met het weer. De zon was van de partij. Al stak af en toe een stevige wind verraderlijk op. Mathilde greep geregeld naar haar imposante hoed, alsof ze schrik had dat haar hoofddeksel elk moment kon wegwaaien.

Woensdag is de laatste dag van het staatsbezoek. In de namiddag vliegen Filip en Mathilde terug naar België.

(tact)