Klaar, maestro? De ogen van de wereld zijn gericht op Kevin De Bruyne voor clash met Real Madrid

When the going gets tough, the tough get going. Wie schudt iets uit zijn schoenen als het schoentje knelt? The though ones. Taaie toppers als Kevin De Bruyne. Negen van zijn twaalf doelpunten in de Champions League maakte hij in knock-outfases. Niemand deed ooit beter voor The Citizens. Thibaut Courtois zei in Extra time dan wel dat zijn landgenoot vanavond niet zou scoren tegen hem, de ogen van de wereld zullen toch op KDB gericht zijn om City over de streep te trekken als het tough wordt. Zoals in 2016, toen City in de halve finales door Real Madrid werd gewipt.

In tegenstelling tot Los Blancos heeft City geen kampioensfeestje in de benen. De titelstrijd in Engeland woedt nog in alle hevigheid, maar zelfs als de zesde titel in tien jaar wordt behaald, kleeft er een smet op het blauwe blazoen. En dat beseft niemand beter dan De Bruyne. “Het feit dat we al jaren zo ver geraken, betekent dat we het goed doen. Maar de Champions League winnen zou de perceptie rond de club veranderen. Dat we die nog nooit wonnen, is de enige kritiek die je op ons kan leveren.” Op zoek naar revanche voor de verloren finale van vorig jaar, op zoek om die ene lege plek in de prijzenkast nog op te vullen.

Meer pijn dan ooit

Zelfs al claimde hij gisteren dat hij ook zonder beker met grote oren tevreden zal zijn met zijn luisterrijke carrière, het zou De Bruyne de laatste push kunnen geven om in internationale verkiezingen – lees: de Gouden Bal – door de hele aardkloot ten volle erkend te worden.

Ook dit seizoen stond hij er: vijftien doelpunten en twaalf assists, over alle competitie heen alsjeblieft. En dat ondanks een moeilijk begin na die lelijke enkelblessure die de Portugees Palhinha hem bezorgde op het EK vorige zomer. “De eerste maanden van het seizoen waren heel zwaar. Ik heb nooit eerder zoveel pijn gevoeld toen ik probeerde terug te keren. Mentaal was het ook moeilijk om me erover te zetten. Zodra de pijn weg was, begon ik me weer normaler te voelen. Ik weet niet of ik op een hoger niveau speel dan voordien. Ik voel wel dat ik weer op het niveau sta van ervoor.” Nu de rest van zijn ploeg nog.