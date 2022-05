Moeskroen bevestigt betaling van achterstallige salarissen

Het bestuur verzekert zo de continuïteit van de club, afgelopen seizoen de voorlaatste in 1B, totdat er een uitspraak is van het Belgisch Centrum voor Sportarbitrage (C-SAR), een specifieke afdeling van CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Bemiddeling, in de zaak die de Henegouwers hebben aangespannen tegen de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Die oordeelde vorige maand dat Moeskroen als enige van de 26 clubs van de Pro League geen proflicentie voor het seizoen 2022-2023 krijgt. Bovendien kreeg de club ook geen licentie voor de nationale amateurklasse. Eerder dit seizoen waren er al eens betalingsproblemen opgedoken.

Het was al de zevende keer in acht jaar tijd dat Moeskroen niet meteen een licentie kreeg. De voorbije jaren kreeg de club vervolgens wel het licht op groen van het Belgisch Sporttribunaal BAS. Met het beroep kocht het zich alvast extra tijd om oplossingen (investeerders) te zoeken. De club kampt met liquiditeitsproblemen en kon daardoor de salarissen niet betalen. Ook is er achterstand bij de terugbetaling van bondsschulden. Als Moeskroen deze keer in beroep bot vangt, zal het in 2022-2023 in de tweede amateurklasse moeten uitkomen. Dat met een handicap van drie punten, één per periode. De uitspraak van het C-SAR wordt op 10 mei verwacht.

“Zwaar geraakt door de gezondheidscrisis en de unilaterale beslissing van (moederclub, red) Lille aan het einde van het seizoen 2020-2021 om hun verplichtingen niet meer na te komen, hangt het voortbestaan van de club nu af van het vinden van een geschikte overnemer, die een financieel plan kan opstellen om dit te boven te komen”, klinkt het in een mededeling. “Tot dusver is er slechts één bod uitgebracht. Investeerders worden afgeschrikt door de strafrechtelijke procedure die nog tegen de club loopt, aangezien dat hen reputatieschade kan opleveren.” (belga)