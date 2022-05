Verzekeraar AG Insurance beschuldigd van discriminatie op basis van geslacht en leeftijd

Voor de arbeidsrechtbank in Brussel zijn dinsdag de pleidooien gehouden in een zaak tegen AG Insurance. De verzekeraar wordt beschuldigd van discriminatie op basis van geslacht en leeftijd. Een vrouw die arbeidsongeschikt werd verklaard nadat bij haar multiple sclerose was vastgesteld, daagde de verzekeringsmaatschappij voor de rechter omdat die haar geen uitkering meer wilde toekennen vanaf dat ze zestig jaar was geworden, de leeftijd waarop ze bij het ondertekenen van haar verzekeringscontract met pensioen zou gaan.

De vrouw werkte sinds 1987 voor winkelketen Marks & Spencer. In haar arbeidscontract was ook een groepsverzekering opgenomen met een invaliditeitsdekking, die haar werkgever bij AG Insurance had afgesloten. In 1996 werd de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen geharmoniseerd, en werd de uitkering van haar aanvullend pensioen vastgelegd voor het jaar 2024.

In 2000 werd bij de vrouw multiple sclerose vastgesteld, waardoor ze arbeidsongeschikt werd verklaard. Ze kon echter genieten van de invaliteitsdekking van de verzekeraar. Het sociaal plan dat afgesloten werd na het vertrek van M&S uit ons land, voorzag ook in het uitbetalen van de premies tot aan haar pensioen op 65 jaar.

Maar in 2019 oordeelde de verzekeringsmaatschappij dat ze vanaf de leeftijd van 60 jaar geen recht meer had op de invaliditeitsvergoeding. Zestig jaar was immers de pensioenleeftijd toen ze het verzekeringscontract had afgesloten.

Haar advocaat Hervé Hérion pleitte dinsdag dat AG Insurance zich hiermee schuldig maakte aan discriminatie op basis van geslacht en leeftijd. Hij vroeg ??de rechtbank om het besluit tot beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsverzekering nietig te verklaren en vordert een schadevergoeding van 1.300 euro.

De advocaten van de verdediging, Alexander Vandenbergen en Eveline Ankaert, erkenden dat het contract verkeerd was toegepast. Ze stelden voor om achterstallige vergoedingen te betalen en ook te blijven betalen tot de vrouw 65 jaar wordt. Maar van inbreuken op de anti-discriminatiewet door AG Insurance is volgens de advocaten geen sprake.

Maar volgens Hérion is het toch belangrijk om een uitspraak te bekomen. “Het gaat hier niet om een eenvoudige contractuele fout. Het zijn de vrouwen die hier geviseerd worden. Er is een beleid om voor sommigen onder hen de vergoeding te schrappen, terwijl men hoopt dat slechts een handvol naar de rechter zou trekken”, aldus de advocaat.

De rechter zou zich op 31 mei uitspreken.