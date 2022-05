De tickets zijn (bijna allemaal) verdeeld: deze beloftenteams komen volgend seizoen in 1B, 1ste en 2de nationale terecht

Sinds dinsdag weten (bijna) alle profclubs waar ze volgend seizoen met hun beloften zullen uitkomen. Vier clubs komen terecht in 1B, vier clubs in 1ste nationale en zes in 2de Nationale. Een overzicht.

1B: Genk, Anderlecht, Club NXT en Standard

Genk, Anderlecht, Club NXT en Standard komen volgend seizoen in actie in 1B, dat is een zekerheid.

1ste nationale: Gent, OH Leuven, Charleroi en Antwerp

In principe zouden de vier plaatsen in 1ste Nationale naar Gent, OH Leuven, Charleroi en Cercle Brugge gaan, maar groen-zwart wil dat niet omdat de accommodatie niet geschikt is en de ambities een reeks lager liggen. Daarom neemt Antwerp normaal gezien de plaats in van Cercle in 1ste nationale. The Great Old is de hoogst geklasseerde club die ook een licentie aangevraagd had om met de beloften in de volwassen competities uit te komen.

2de nationale: Cercle Brugge, Zulte Waregem, Beerschot, Union, Virton OF Seraing, KV Mechelen OF Lierse Kempenzonen

Vier clubs zijn al zeker van 2de nationale: Cercle Brugge, Zulte Waregem, Beerschot en Union. Vier andere clubs vechten volgende maandag in een barragematch om de laatste twee plaatsen in 2de nationale: Virton neemt het op tegen Seraing, KV Mechelen tegen Lierse Kempenzonen.

