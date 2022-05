Kanu (ex-RSCA) opent voetbalschool in zijn tuin

De Braziliaan Kanu (34) – voormalig speler van Anderlecht tussen 2008 en 2013 – opent een voetbalschool in Schilde nabij Antwerpen. Daarvoor liet de dribbelaar in zijn tuin een synthetisch veld aanleggen waar hij maximaal vijftien spelertjes tussen 5 en 14 jaar kan ontvangen voor techniektrainingen.

Het project heet Arena K10 en het doel is om er dagelijks trainingssessies te geven tussen 17 en 20.30 uur. Als het warm is, kan er ook gezwommen worden in het zwembad. Kanu zelf speelde afgelopen seizoen nog bij Rupel Boom in 1ste nationale en verwierf ook zijn eerste trainersdiploma.(jug)