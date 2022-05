Bologna-coach Sinisa Mihajlovic verlaat ziekenhuis na nieuwe behandeling tegen leukemie en stelt het goed

Na de overwinning tegen Inter vorige week trokken spelers, staf en supporters van Bologna nog naar het Sant’Orsola om Mihajlovic vanop straat een hart onder riem te steken.

Mihajlovic brengt nu in eerste instantie tijd door met zijn familie, maar de club liet in een tweet weten dat Mihajlovic in goede conditie verkeert en dus is het uitkijken wanneer hij weer in de dug out verschijnt. De voorbije weken namen zijn assistenten zijn taak over.

Toen bekend raakte dat Mihajlovic kanker had, kondigde Bologna aan hem in zijn functie als trainer te behouden. Meer zelfs, de club wil zijn contract met een jaar verlengen, tot de zomer van 2024.

Bologna staat momenteel dertiende in de Serie A.

