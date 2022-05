Bart Tommelein (Open VLD) jaagt eigen partij in de gordijnen met uitspraken

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein heeft de toorn van Open VLD over zich gehaald. “Ik ben en blijf liberaal, maar ik vraag me af of een puur liberale partij nog zin heeft”, zegt hij in Knack. “Gaan we als traditionele partijen niet beter op in een groter geheel dat de belangen van de mensen vooropstelt?”, voegt hij eraan toe. “Als we allemaal op ons eentje voortdoen, blijven we drie kleine partijen tussen de tien en de vijftien procent.”

Voorzitter Egbert Lachaert, tegen wie Tommelein het in 2020 nog opnam bij de voorzittersverkiezingen, wilde eerst niet reageren op de uitspraak. Maar een stortvloed aan verontwaardiging binnen de partij dwong hem daar even later toch toe. Tommelein, die in Oostende ernstig nadenkt over een nauwere samenwerking met CD&V mag van Lachaert best lokaal zijn gang gaan. “Maar een politiek engagement begint en eindigt bij een overtuiging en waarden. Voor ons zijn die uitgesproken liberaal. Er zal altijd nood zijn aan een liberale beweging.”