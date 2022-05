Lode Ceyssens krijgt het roer van de Boerenbond in handen midden in een ongeziene storm. Het stikstofakkoord van de Vlaamse regering bedreigt honderden bedrijven en duizenden banen. Over 41 boerderijen valt volgens het akkoord onherroepelijk het doek in 2025. “Onaanvaardbaar”, vindt Ceyssens. “Als er niet bijgestuurd wordt, komen er acties.”