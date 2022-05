De 22-jarige L.P. uit Gooik is aangehouden voor moordpoging en verboden wapenbezit nadat hij zondag een koppel had neergeschoten dat hem een lift wou geven. “Hij verklaarde dat het leek alsof het koppel hem een beetje had uitgelachen”, zo bevestigt het parket van Luik. Naast een pistool was de jongeman ook in het bezit van een tiental zwaarden en messen.