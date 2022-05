Minister Van Quickenborne worstelt met uitvoering van korte gevangenisstraffen: “We moeten ze afschaffen”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne vroeg en kreeg gisteren in de Kamercommissie opnieuw uitstel om gevangenisstraffen van minder dan drie jaar effectief uit te voeren. Op de waarschuwing dat er tegen september nog altijd geen plaats zal zijn en hij opnieuw zal moeten uitstellen, neemt de minister de vlucht vooruit: “In het nieuwe Strafwetboek moeten we de korte straffen afschaffen.”

Het is een van de absolute prioriteiten op Justitie in deze legislatuur: ook gevangenisstraffen van minder dan drie jaar moeten worden uitgevoerd. Maar omdat het plaatsgebrek in de gevangenissen niet opgelost geraakt, moet de beslissing nu al voor de derde keer worden uitgesteld. De Kamercommissie Justitie gaf nu haar fiat aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), om pas vanaf 1 september de straffen tussen twee en drie jaar te laten uitvoeren. Voor straffen korter dan twee jaar, zal dat pas vanaf september 2023 zo zijn.

De overbevolking is een feit waar al veel regeringen hun tanden op stukgebeten hebben. Daar wil zelfs de oppositie nog enig begrip voor tonen. “Maar u bent diegene die de lat telkens zo hoog legt”, verwijst N-VA-Kamerlid Sophie De Wit naar de gespierde uitspraken van Van Quickenborne dat alle straffen moeten worden uitgevoerd. “En u bent diegene die er telkens weer onderdoor gaat.”

Tegenwerkende gemeenten

Van Quickenborne wil de korte straffen laten uitzitten in nieuwe detentiehuizen met twintig tot zestig plaatsen en een open regime. De regering wil er vijftien oprichten. Drie daarvan, in Kortrijk, Vorst en Wellin, zullen volgens hem in september klaar zijn voor gebruik. Over de aankoop van acht andere detentiehuizen zijn momenteel onderhandelingen bezig, maar er moet ook telkens een akkoord gevonden worden met de betrokken gemeente. En daar knelt het schoentje. “Iedereen is altijd voor de detentiehuizen”, antwoordt Van Quickenborne op de kritiek. “Tot de vraag komt om er een te openen in de eigen gemeente.”

Volgens de Franstalige oppositiepartijen Défi, PTB en Les Engagés zal ook de nieuwe deadline niet worden gehaald. Zelfs MR-Kamerlid Philippe Goffin vraagt zich af “of we misschien niet nog langer moeten uitstellen?” Van Quickenborne wil daar niet van weten: “Ik hou vast aan 1 september. Op een bepaald moment moeten we het doen.” Voor de kortste straffen richt de minister zijn hoop op het nieuwe strafwetboek, waarvoor de eerste werkzaamheden dit najaar gepland staan. Van Quickenborne wil er al zeker komaf maken met gevangenisstraffen korter dan zes maanden. “Een gevangenisstraf van een maand voor een coronaovertreding of voor een verkeersmisdrijf zonder slachtoffers, ze bestaan”, zegt hij. “Maar de mogelijkheid om die uit te spreken moet eruit. Er bestaan veel zinvoller straffen.” (hca)