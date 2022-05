Ook bij sociale media van Villarreal gaan ze compleet door hun dak in dolle eerste helft: “Nu ik gestopt ben met beven, een paar foto’s”

Iedereen achtte de kat in het bakkie voor Liverpool, dat met een 2-0-voorsprong aan de terugmatch van de halve finales van de Champions League begon en Villarreal compleet had overklast. Maar Villarreal verbaasde vriend en vijand met een sensationele eerste helft waarin het de bonus van Liverpool uit de heenmatch ongedaan maakte. Ook de beheerder van het officiële Twitteraccount van Villarreal liet zich in de eerste 45 minuten helemaal meeslepen.