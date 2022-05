Dat ook nog: volgend seizoen plots heel wat meer risicowedstrijden in tweede nationale

Vanaf het seizoen 2022-2023 stromen de belofteploegen van onze profclubs het ‘mannenvoetbal’ binnen. Zo zullen de belofteteams van Beerschot, KV Mechelen (of Lierse Kempenzonen, afhankelijk van de barragewedstrijden) het in tweede nationale (voorlopig) opnemen tegen onder meer Racing Mechelen en Lyra-Lierse.

Een aantal van die Antwerpse clubs staan in de top tien van clubs met het hoogst aantal stadionverboden in het Belgisch voetbal. Nadat de voetbalwet in 2018 gewijzigd werd, zijn die straffen van toepassing in alle nationale afdelingen, de twee hoogste afdelingen van het vrouwenvoetbal en de meeste jeugdwedstrijden van de twee hoogste jeugdcategorieën. Dat stadionverboden echter lang niet altijd gehandhaafd worden, kunt u lezen in de krant van morgen.