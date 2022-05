Amber Heard eist dat rechtszaak van Johnny Depp geannuleerd wordt, rechter weigert

De advocaten van Heard waren van mening dat de ster van de Pirates of the Caribbean-franchise geen bewijs had aangeleverd voor smaad. “Het hof dient dit verzoek tot nietigverklaring te accepteren door het onweerlegbaar bewijs dat het hij (Depp, red.) was die Amber heeft aangevallen”, klonk het bij de advocaat van Heard.

De advocaat van Johnny Depp vroeg de rechter op zijn beurt om de motie te weigeren.

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat er genoeg elementen waren om het proces verder te zetten en de zeven juryleden zich te laten uitspreken.

© REUTERS

Depp beschuldigt zijn ex-vrouw van het afleggen van valse verklaringen in een opiniestuk over huiselijk geweld dat in 2018 door de krant The Washington Post werd gepubliceerd. Heard verklaarde daarin dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar.

Amber Heard ging daarop in de tegenaanval en eist op haar beurt 100 miljoen dollar van Depp.