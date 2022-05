Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk over dramatische eerste helft tegen Villarreal: “Eigenlijk ging alles mis”

Aanvoerder Virgil van Dijk (30) schrok dinsdag van de eerste helft van Liverpool in de uitwedstrijd tegen Villarreal in de halve finale van de Champions League. De Engelse topclub stond bij rust met 2-0 achter, maar wist het tij in de tweede helft alsnog te keren: 2-3.

“Dit was het scenario waar we niet op hoopten natuurlijk”, aldus Van Dijk tegen RTL7. “We kwamen vroeg achter en stonden de gehele eerste helft onder druk. We maakten de verkeerde keuzes en hadden weinig variatie in ons spel. Dat is best een lange lijst met dingen, ja. Eigenlijk ging alles mis. Maar weet je wat het mooie is? Het maakt geen reet uit. Ik sta voor de derde keer in vijf jaar in de finale van de Champions League met deze mooie club. Het is weer een jongensdroom.”

Liverpool is ook nog in de race voor de Engelse titel en de FA Cup. Van Dijk: “Eigenlijk geniet je niet echt van de mooie momenten die er zijn. Dat komt omdat we om de drie dagen spelen. Zaterdag wacht Tottenham Hotspur alweer. Maar we moeten hier wel even van genieten.”

© AP

Raul Albiol (Villarreal): “Trieste en tegelijk onvergetelijke avond”

“Dit doet pijn, voor onze fans, voor wat we deden”, zei Villarreal-aanvoerder Raul Albiol (36) voor de microfoon van Movistar+. “We hebben ongelooflijke inspanningen geleverd, we hebben het tot het einde geprobeerd. Maar hun eerste doelpunt deed ons pijn, en in de tweede helft waren zij fysiek superieur.”

“We betaalden voor onze inspanningen in de eerste helft. Het was een trieste en tegelijk onvergetelijke avond voor ons. Na de 2-1 wisten we niet hoe te reageren.”

“Of Liverpool het beste team van de wereld is? Dat zullen we zien in de finale. Wie wint, is het beste team van Europa. Maar ons parcours was in ieder geval ongelooflijk”, besloot Albiol.