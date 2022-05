Electrabel sluist 1,2 miljard euro winst door naar Frankrijk

Dergelijke winstuitkeringen aan Parijs door de voormalige monopolist worden in ons land traditioneel al met een loep bekeken, en in de context van de hoge energieprijzen liggen de winsten van energiebedrijven zeker onder vuur. Daarnaast is de financiële gezondheid van Electrabel cruciaal om de miljardenfactuur van het nucleaire afval, en de toekomstige afbraak van de kerncentrales in Doel en Tihange te betalen, aldus De Tijd.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kondigde vorig jaar aan dat ze de dividenden van Electrabel wil beteugelen, om zeker te zijn dat het bedrijf aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dat wetsontwerp zou bepalen dat dividenduitkeringen moeten voorgelegd worden aan de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen, die zelfs een vetorecht voor dividenden vanaf 1,5 miljard euro zou krijgen. Met het dividend van 1,24 miljard euro zit Electrabel onder die grens.

“Het dividend is een normaal rendement voor de geïnvesteerde miljarden van aandeelhouder Engie. Het gaat om 66 procent van het nettoresultaat van 1,9 miljard euro”, zegt Patrick Gaussent, de financieel directeur van Electrabel, in de krant. “De winsten staan na enkele moeilijke jaren opnieuw op het niveau waar ze moeten zijn.”

De financieel directeur benadrukt daarbij dat Electrabel de komende jaren geld dat opzijgezet werd voor de nucleaire schoonmaak, zal terugstorten aan Synatom. Dat dochterbedrijf heeft voor die opdracht 14,5 miljard euro voorzieningen aangelegd, maar een groot deel van dat geld werd uitgeleend aan Electrabel. “We zullen tegen 2030 alle provisies voor de ontmanteling vrijwillig terugstorten aan Synatom. Dit jaar gaat het om 700 miljoen euro”, zegt Gaussent.