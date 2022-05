Ster uit ‘Toddlers & Tiaras’ Kailia Posey sterft op amper 16-jarige leeftijd

Kailia Posey, een Amerikaans meisje bekend van de realityserie ‘Toddlers & Tiaras’ toen ze 5 jaar oud was, is overleden. Posey werd amper 16. “Ik kan het niet onder woorden brengen. Een mooi meisje is er niet meer”, schreef haar moeder Marcy dinsdag op Facebook.

Het lichaam van Posey werd maandag gevonden in een auto in een natuurpark in de staat Washington. Volgens haar moeder pleegde het meisje zelfmoord, meldt TMZ. “Ze maakte de overhaaste beslissing om een einde te maken aan haar aardse leven”, klinkt het. De familie van het meisje startte inmiddels een fonds op “om middelen te verzamelen voor studenten in crisis”, het Kailia Posey Teen Crisis Intervention Fund.

Posey werd bekend door haar deelname aan het programma ‘Toddlers & Tiaras’, over schoonheidswedstrijden voor kinderen. In een aflevering uit 2012 werd de toen 5-jarige Kailia ook gefotografeerd met een grijns op het gezicht, een foto die toen viraal ging. Posey nam onlangs nog deel aan de schoonheidswedstrijd ‘Miss Teen Washington’.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan ook terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of via www.zelfmoord1813.be.