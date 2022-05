Comedian Dave Chappelle aangevallen op podium tijdens show

De Amerikaanse comedian Dave Chappelle is dinsdagavond aangevallen op het podium tijdens een show in Los Angeles.

Een man liep het podium van het Hollywood Bowl-theater op en tackelde de komiek tegen het einde van diens show, blijkt uit beelden op sociale media. Daarop is te zien hoe een man hard tegen de comedian aanrent, en vervolgens zelf op de grond valt. Chappelle lijkt daarbij ongedeerd te zijn gebleven.

Veiligheidsagenten kwamen Chappelle snel te hulp, en “sloegen en trapten de aanvaller bont en blauw”, aldus een aanwezige. Op verschillende video’s is ook te zien dat de aanvaller na zijn daad wordt afgevoerd door een ambulance. Volgens verschillende ooggetuigen op sociale media zou de man bij de aanval zijn arm hebben gebroken.

Het is niet duidelijk waarom de man Chappelle aanviel. De comedian leek na het incident te grappen dat zijn aanvaller “een trans man was”, maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Chappelle kwam in het verleden al vaker onder vuur te liggen voor zijn grappen over de transgemeenschap.