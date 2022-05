Hilarisch moment tijdens titelfeest Fulham: Denis Odoi viert wel degelijk mee, maar dubbelganger wordt op handen gedragen

Voor de derde keer in vijf jaar promoveert Fulham FC naar de Premier League, maandagavond verzekerden The Cottagers zich ook van de titel in de Championship. Dat moest met z’n allen gevierd worden, ook met Denis Odoi, die tot zijn verhuis naar Club Brugge in januari nog regelmatig speelde voor de Londense club.

In totaal speelde Odoi dit seizoen 18 competitiewedstrijden voor Fulham. Daarin kwam hij één keer tot scoren en gaf hij vier assists. In de Engelse tweede klasse speelde hij nog op zijn vertrouwde rechtsback, bij Club Brugge heeft Alfred Schreuder hem omgeschoold tot controleur op het middenveld.

Op 31 januari, de laatste dag van de transferperiode, verhuisde Odoi naar Club Brugge. De 33-jarige Leuvenaar verkoos een terugkeer naar België boven een derde promotie naar de Premier League met Fulham. Maar hij had dus wel zijn aandeel in die titel, mocht maandag meevieren en werd bekroond met een ‘Forever Fulham’-award voor zijn 177 wedstrijden bij de Londense club.

Er was ook een hilarisch moment tijdens de titelviering. Op sociale media circuleren beelden van een look-alike van Denis Odoi die op handen gedragen wordt door de supporters. De fan in kwestie was ook in het wit gekleed, droeg ook een bril, heeft ook een baardje en is ook kaal. Hij beleefde wellicht de avond van zijn leven.

