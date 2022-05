Ambulancediensten verontwaardigd door uitspraken van minister Beke: “We laten patiënten niét in de kou staan”

Belgambu, de Belgische beroepsvereniging voor ambulancediensten, is verontwaardigd over de uitspraken van Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke. “Zijn beweringen zijn ronduit onwaar en zetten onze beroepsvereniging onterecht in een slecht daglicht. Wij laten de patiënten niet in de kou staan”, zegt voorzitter Kenneth Arkesteyn.

Beke was dinsdag niet te spreken over de acties die Belgambu plant. De vereniging wil met acties aandringen op hogere vergoedingen voor het patiëntenvervoer. Maar volgens de Vlaamse minister dreigen patiënten op de actiedagen veel hogere facturen te moeten betalen en dat kan voor de CD&V-minister niet door de beugel.

Volgens Belgambu staat het kostensysteem van het niet-dringend patiëntenvervoer onder grote druk. Na zeven verplichte loonsverhogingen en een stijging van ruim 50 procent voor brandstofkosten, blijven de tarieven uit 2018 behouden, benadrukt Arkesteyn. “Nochtans is de kostprijs van een rit aanzienlijk gestegen. Patiëntenvervoerders moeten het zelf slikken.”

Precies daarom plant Belgambu zijn Duurzaamheidsdagen. “Dat is een manier om de noden in de praktijk duidelijk te maken en de noodzaak te benadrukken”, legt de voorzitter uit.

In het voorbeeld van de dialysepatiënt vergelijkt Beke volgens Arkesteyn dan weer appelen met citroenen. “Hij vergelijkt het remgeld van een patiënt met verhoogde tussenkomst met de kosten van de dienstverlening. Dit komt neer op het vergelijken van het bedrag dat een patiënt aan zijn huisarts betaalt en het bedrag dat de arts ontvangt voor zijn prestatie.”

De roep om hulp vanuit de patiëntenvervoerders, met Belgambu als klankbord, is niet nieuw. “Lang voor 22 april al trokken we aan de alarmbel, maar we kregen nooit meer dan een doekje voor het bloeden. Uiteraard deden we er alles aan om onze patiënten toch kwalitatief en tijdig vervoer te bieden. Want we laten hen niet in de kou staan.”