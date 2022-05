Engie gaat schaliegas kopen in de VS

Het Amerikaanse energiebedrijf NextDecade maakte de deal begin deze week wereldkundig. Engie zal jaarlijks 1,75 miljoen ton vloeibaar gemaakt aardgas (lng) afnemen eens de toekomstige lng-terminal ‘Rio Grande LNG’ van NextDecade in de haven van Brownsville in Texas operationeel is. Het gaat om een contract over 15 jaar. Een eerste gasinstallatie van de terminal zou naar verwachting ten vroegste in 2026 operationeel zijn, aldus NextDecade.

Een en ander heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Energiebedrijven gaan immers op zoek naar alternatieven voor aardgas en olie uit Rusland, zo schrijven ook De Standaard en De Tijd woensdag. Engie keert alleszins de kar voor dit project. In 2020 was er al een deal voor de afnames van gas via de voorgestelde terminal. Maar de Franse staat, de grootste aandeelhouder van Engie, floot het bedrijf toen terug.

Parijs stelde zich destijds vragen bij de milieu-impact omdat aardgas in de VS veelal wordt gewonnen uit schalie, een gesteente. De winning van schaliegas, het zogenaamde ‘fracken’, krijgt heel wat kritiek van bijvoorbeeld milieuorganisaties, onder meer omdat er veel water en ook chemicaliën aan te pas komen. Bij het fracken wordt het gesteente ‘gebroken’, waarna gas kan vrijkomen.

NextDecade heeft nadien, in 2021, een aanpassing van het project aangekondigd om de CO2-emissie van de terminal terug te dringen met 90 procent via de opvang en opslag van koolstof.

In maart had het Amerikaanse Cheniere Energy al een gasdeal aangekondigd met Engie. Hier was sprake van jaarlijks 0,9 miljoen ton over een periode van ongeveer 20 jaar.