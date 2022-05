Eerste president van Wit-Rusland overleden

Stanislav Sjoesjkevitsj, de eerste president van Wit-Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, is dinsdagavond op 87-jarige leeftijd overleden. Hij is gestorven aan de gevolgen van een coronabesmetting, heeft zijn vrouw Irina gezegd tegen het Russische staatspersbureau RIA Novosti.