Belgische bloedvoorraad staat op laag peil: “Bijna kritiek”

De bloedvoorraad in België staat momenteel op een laag peil. Normaal moeten er elk jaar zo’n 500.000 bloedzakken ingezameld worden om aan de behoeften van de ziekenhuizen te voldoen. Sinds het begin van het jaar is het aantal bloedcollectes met 15 tot 20 procent gedaald en ?ligt het aantal annulaties door donoren bijna 15 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke