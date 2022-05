Rook- en kampvuurverbod van kracht in Antwerpse natuurgebieden en bossen

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft tijdelijk een rook- en kampvuurverbod uitgevaardigd in alle natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen. Berx doet dat naar eigen zeggen vanwege de aanhoudende droogte, die voor verhoogd brandgevaar zorgt.

Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigde op 20 april al code oranje voor brandgevaar af voor de provincie Antwerpen. Dat betekent dat je als bezoeker van natuur- en heidegebieden en bossen extra voorzichtig moet zijn, je er geen vuur mag maken en je kinderen niet zonder toezicht op het terrein mag laten. Ook de natuurbeheerders en brandweerkorpsen zijn er extra waakzaam en de brandweer rukt meteen met meer materieel en mankracht uit als er een natuurbrand uitbreekt.

Omdat er ook de komende dagen nog weinig neerslag wordt verwacht, zal volgens Antwerps gouverneur Cathy Berx het risico op natuurbranden alleen nog toenemen. Daarom stelt Berx met onmiddellijke ingang een rook- en vuurverbod in dat geldt in alle natuur- en heidegebieden en bossen en de eraan grenzende terreinen.

“Het is dit voorjaar erg droog in onze provincie, met daardoor helaas ook een verhoogd risico op natuurbranden”, zegt Berx. “Wees dus maximaal waakzaam en alert voor vuur in de natuur, en voor alles wat vuur kan veroorzaken.”