Zware regenval zorgt hevige wateroverlast in Turkije

Hevige regenval heeft in Turkije op verschillende plaatsen voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Adiyaman in het zuidoosten van het land spoelde de regen een aantal auto’s weg en staan straten onder water, dat meldt het Turks persbureau Anadolu op woensdag. In Igdir, nabij de grens met Armenië, hebben zich aardverschuivingen voorgedaan.

Foto’s tonen drijvende auto’s in bruin water in Adiyaman en wegen bedekt met hagel in Eskisehir in Centraal-Anatolië. Ook in de provincie Yozgat stonden wegen onder water. De Turkse weerdienst waarschuwt de komende dagen voor nog meer zware regen en stormen in de regio.

Turkije wordt wel vaker getroffen door extreme weersomstandigheden. Afgelopen zomer kreeg het land nog te maken met bosbranden aan de Middellandse-Zeekust en overstromingen bij de Zwarte Zee in het noorden. In beide regio’s richtte het extreme weer schade aan en eiste de rampen meerdere mensenlevens. Daarnaast bracht een ramp met zeeslijm, de uitscheiding van bepaalde algen, schade toe aan het ecosysteem in de Zee van Marmara.