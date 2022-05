Spaanse rechtbank veroordeelt profvoetballer Santi Mina tot vier jaar cel voor seksueel misbruik

Mina werd woensdag in de rechtbank in Almeria veroordeeld voor een gevangenisstraf van vier jaar wegens seksueel misbruik. Tegen die beslissing gaat de Spaanse aanvaller wel meteen in beroep, zo lieten zijn advocaten weten. Daarnaast moet Mina een schadevergoeding van 50.000 euro aan het slachtoffer betalen en kreeg hij een contactverbod. Hij mag twaalf jaar lang niet in een straal van 500 meter van het slachtoffer komen.

Het seksueel misbruik vond in de zomer van 2017 plaats in het Zuid-Spaanse stadje Mojácar, in de buurt van Almeria. Op dat moment speelde Mina nog bij Valencia en was hij op vakantie met David Goldar, ook een voetballer die tegenwoordig bij Ibiza speelt. Goldar werd ook beschuldigd, maar is woensdag volledig vrijgesproken.

De club van Mina, de Spaanse eersteklasser Celta de Vigo, heeft een disciplinair onderzoek geopend waarin de speler zich zal moeten verantwoorden. Voorlopig wordt hij uit de selectie geweerd. “Celta respecteert het recht van de speler op verdediging, maar is verplicht om maatregelen te nemen tegen de gebeurtenissen die het imago van de club aantasten”, meldt de club in een verklaring.

