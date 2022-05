Zwangere vrouwen hebben nog te vaak overgewicht

“De levensstijl van zwangere vrouwen speelt een cruciale rol bij de gezondheid van haar kind”, vertelt doctoraatsstudente Margriet Bijlholt. “Het verliezen van de zwangerschapskilo’s na de bevalling blijft voor veel moeders een uitdaging. Een op vier vrouwen behoudt meer dan vijf kilo van de zwangerschap, een jaar na de bevalling.”

Naast de gezondheidsrisico’s die samengaan met overgewicht, zoals diabetes, hebben zwaarlijvige moeders het moeilijker om nog eens zwanger te raken. En ze hebben meer kans op een miskraam. Kinderen van zwaarlijvige moeders hebben op lange termijn een hoger risico op bijvoorbeeld cardiovasculaire ziektes.

Eetgedrag

Bijlholt onderzocht hoe het eetgedrag, de energie-inname, de fysieke activiteit en het zitgedrag een invloed hebben op het gewicht na de bevalling. “Wat opvalt is dat er voorlopig weinig aandacht wordt besteed aan emotioneel eten of ongecontroleerd eten”, zegt Bijholt. “Zo’n gedrag heeft nochtans een grote impact op gewichtstoename of -verlies.”

Het INTER-ACT-programma dat Bijholt mee uitwerkte, wil er nu voor zorgen dat moeders hun eetgedrag verbeteren. “De moeders in het programma letten bewust op wat en hoeveel ze eten. Hun gemiddelde calorie-inname gaat zo omlaag.”

Toch was geen direct effect van de interventies op het gewicht van de moeders. “Gewichtsmanagement vraagt dan ook om een brede benadering met voldoende aandacht voor de individuele situatie en het welbevinden van de moeder”, concludeert Bijholt. Of de leefstijlverbeteringen in de periode na de zwangerschap ook tot minder gezondheidsrisico’s op lange termijn leiden, wordt nog onderzocht.