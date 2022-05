Bellewaerde Park laat vier Europese Bizons inslapen na dodelijke bacterie

Bellewaerde heeft afgelopen week vier Europese Bizons laten inslapen. Bij de dieren was een zeer besmettelijke en dodelijke bacterie vastgesteld. Zo meldt het park dinsdag.

Tijdens een aantal medische testen werd de bacterie vastgesteld bij de vier dieren. Voor de bacterie is nog geen geneesmiddel beschikbaar. “Het zou uiteindelijk resulteren in ernstig dierenleed en uiteindelijk in het overlijden van de dieren”, klinkt het bij het park.

Om besmetting van de overige bizons binnen de kudde te vermijden, werd beslist om de besmette dieren te laten inslapen. “Een pijnlijke maar onvermijdelijke beslissing. Dit is een emotioneel beladen moment voor het Bellewaerde team, en de dierenverzorgers in het bijzonder, die door de jaren heen een sterke band met deze dieren hadden opgebouwd.”