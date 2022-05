“Noord-Korea heeft ballistische raket afgevuurd in zee”

Woensdag kort na de middag lokale tijd vuurde Noord-Korea een ballistische raket af vanuit de omgeving van de hoofdstad Pyongyang. De raket vloog 470 kilometer richting de Japanse Zee en bereikte een hoogte van ongeveer 780 kilometer.

Het gaat om de veertiende grote rakettest in Noord-Korea dit jaar en wordt gezien als provocatie van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Vorige week waarschuwde Kim dat hij met zijn kernarsenaal preventieve aanvallen zou kunnen uitvoeren tegen vijandige machten.

“Een recente reeks lanceringen van ballistische raketten door Noord-Korea vormt een ernstige bedreiging voor de vrede en stabiliteit van niet alleen het Koreaanse schiereiland, maar ook van de internationale gemeenschap”, zegt het Zuid-Koreaanse leger in een verklaring. Het dringt er bij het noorden op aan dergelijke acties onmiddellijk te stoppen. Ook de Japanse premier Fumio Kishida veroordeelt de recente raketlanceringen en zegt dat die niet kunnen worden getolereerd.

Volgende week wordt in Zuid-Korea de nieuwe president Yoon Suk-yeol geïnstalleerd, die zich heeft voorgenomen zich veel harder op te stellen tegen de buren in het noorden. Zuid-Koreaanse commentatoren sluiten niet uit dat de nieuwste test een waarschuwing is voor Yoon.

De nieuwe aanval komt een dag nadat de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, aankondigde dat ze een resolutie heeft voorbereid om de sancties tegen Noord-Korea aan te scherpen. Ze zal de resolutie deze maand voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad.