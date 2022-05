Nu Electrabel het onder meer door de hoge energieprijzen weer goed doet, sluist de energieproducent een deel van de winst - 1,2 miljard euro - door naar moederbedrijf Engie in Parijs. Opvallend, want de federale regering was van plan de uitzonderlijk hoge winsten in de energiesector af te romen. Of dat ook echt gaat lukken, blijkt een ander paar mouwen.