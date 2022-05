Lange rij fans neemt afscheid van Arno in Ancienne Belgique: “Hij verdient het”

Aan de gevel van de AB hangt een groot doek met daarop een afbeelding van een knipogende Arno met het onderschrift ‘Merci godverdomme’. De familie van de Belgische zanger wilde de fans nog een laatste keer afscheid laten nemen van de artiest die graag gezien is van Brussel tot Oostende en ver daarbuiten.

“Het was nodig en we zijn verplicht om nog afscheid van hem te nemen. Na zijn dood zijn we bloemen aan zijn deur gaan leggen en zijn we in Brussel en in Oostende het rouwregister gaan tekenen. Het is echt nodig voor de fans om hem nog een laatste groet te brengen”, vertelt fan Milo Schots.

In de inkomhal van de Ancienne Belgique ligt een rouwregister waarin de fans hun gevoelens kunnen neerschrijven. Op een tafel staan twee foto’s van een jongere en oudere Arno én zijn urn opgesteld. Een kleurrijk exemplaar, net zoals de persoon Arno en zijn rijke carrière.

“Hij verdient het dat we nog hommage aan brengen. Het was iemand die normaal en spontaan was. Hij was onze buur en we passeerden hem vaak in de Sint-Katelijnewijk. We zullen zijn blik, zijn silhouet missen”, beseft Schots.

De fans kunnen nog tot woensdag 13 uur een laatste groet brengen aan Arno.