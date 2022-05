Vicepremier Petra De Sutter: “Voorzitter van Groen moet bruggenbouwer zijn”

Groen-boegbeeld en vicepremier Petra De Sutter is tevreden met de kandidaten die zich aangediend hebben voor het voorzitterschap van Groen. Dat heeft ze woensdag tijdens het staatsbezoek aan Griekenland gezegd aan Belga. “Groen is een ideeënmachine. Een partij waar de inhoud voorop staat. Onze nieuwe boegbeelden en voorzitter moeten daarom bruggenbouwers zijn die de partij verbinden”, aldus De Sutter.

Volgens De Sutter zit er veel kracht in de nieuwe duo’s die een gooi doen naar het voorzitterschap. “Dit zijn duo’s die elk op hun beurt Groen een herkenbaar en inhoudelijk profiel kunnen geven. Ze zijn ecologisch, denken inclusief en kunnen innoverend voor de dag komen. De voorzitter moet meer doen dan de partij elke dag besturen. Voorzittersverkiezingen zijn een kans voor onze partij om haar vitaliteit en veerkracht opnieuw te vinden. Ook in die zin sta ik achter de nieuwe duo’s.”

De vicepremier benadrukt voorts dat de kiezer duidelijk moet weten waar Groen voor staat. “Degenen die zich nu kandidaat hebben gesteld, zijn niet bang van hun eigen schaduw en durven al eens buiten de lijntjes kleuren. Dat vertaalt zich in duidelijke groene voorstellen die consequent verdedigd worden”, zegt ze.

“Het politieke klimaat laat zich vandaag wel eens kenmerken door een bepaalde nervositeit. Vooral in de pers en op sociale media kunnen de debatten plots hoog oplaaien om daarna even snel te verdwijnen. De duo’s die nu kandidaat zijn, moeten daarmee om kunnen en het hoofd koel houden wanneer ze in de vuurlinie staan”, besluit De Sutter.