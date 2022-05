Vijf landen strijden volgende maand in Qatar om laatste twee WK-tickets

De wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag de locatie en de data vastgelegd voor de intercontinentale play-offs die de laatste twee deelnemers aan het WK zullen opleveren. Het Ahmad Bin Ali Stadium in Doha wordt het strijdtoneel voor de beslissende wedstrijden op 13 en 14 juni.

Australië en de Verenigde Arabische Emiraten treffen elkaar in Doha op 7 juni en de winnaar van die match speelt zes dagen later (13 juni) tegen Peru om een WK-ticket. De laureaat daarvan komt terecht in groep D met titelverdediger Frankrijk, Denemarken en Tunesië.

Op 14 juni spelen Costa Rica en Nieuw-Zeeland om de laatste plaats op het WK. De winnaar belandt in groep E met Spanje, Duitsland en Japan.

