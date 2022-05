Zwitserse Garde krijgt vernieuwde kazerne in Vaticaanstad

Het memorandum werd in het Apostolisch Paleis ondertekend door kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris of “eerste minister” van het Vaticaan, en door een delegatie van de betrokken stichting. Ook Denis Knobel, de Zwitserse ambassadeur in het Vaticaan, was daarbij aanwezig.

In de tekst wordt het engagement uitgesproken om werk te maken van een betere en milieuvriendelijkere huisvesting voor de leden van de Zwitserse Garde, meldt Vatican News. De bouwwerken zouden eind 2025 of begin 2026 van start gaan.

Volgens Kerknet bedraagt de kost van de bouwwerken 48,7 miljoen euro. Het Vaticaan neemt 5 miljoen euro voor zijn rekening.

De in 1506 opgerichte Zwitserse Garde is het kleinste leger ter wereld en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de paus in het Vaticaan. De eenheid bestaat uit Zwitserse rooms-katholieke vrijwilligers. Zij dienen minimaal twee jaar in het korps, wonen tijdens die periode in de kazerne en hebben gedurende die jaren de Vaticaanse nationaliteit.