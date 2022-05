Iran zal VUB-gastdocent Djalali executeren op 21 mei

De Zweeds-Iraanse gastprofessor van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) Ahmadreza Djalali zal op 21 mei worden geëxecuteerd in Iran. Dat meldt het Iraanse persagentschap ISNA, schrijft Reuters woensdag. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op het bericht.

De Zweeds-Iraanse spoedarts werd zes jaar geleden tijdens een werkbezoek in Iran opgepakt en wordt beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces. Zo werd hij tot bekentenissen gedwongen door foltering, zegt Amnesty International, en spendeerde hij de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel. Zijn advocaat mocht hem pas zeven maanden na zijn arrestatie bezoeken. Djalali zou ook in een slechte gezondheid verkeren.