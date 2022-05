Audit Ziekenhuizen: “CT-scans nog te vaak gebruikt”

Nog te vaak kiezen ziekenhuizen voor CT-scans met schadelijke röntgenstraling in situaties waar een MRI-scan als minder schadelijk alternatief mogelijk is. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de eenheid “Audit Ziekenhuizen”, een samenwerking tussen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De federale gezondheidsinstellingen onderzochten de evolutie van CT- en MRI-scans, specifiek van de schedel en de wervelzuil, voor de periode van 2017 tot en met 2019. Hiernaast keken ze welke factoren de keuze voor een bepaalde scan beïnvloedden.

Het absolute aantal CT- en MRI-scans is sneller toegenomen dan de bevolkingsgroei, zo blijkt uit de audit. Bovendien is er een sterk verschil tussen de gewesten en tussen de ziekenhuizen. Patiëntenkarakteristieken zoals leeftijd, sociale status of geslacht kunnen deze verschillen niet verklaren. Een verschil in de hoeveelheid beschikbare CT- en MRI-scanners per inwoner per regio verklaren daarentegen deze verschillen gedeeltelijk.

Verder schrijven huisartsen in het Waals Gewest meer CT-scans voor dan in het Vlaams Gewest. Bepaalde ziekenhuizen hanteren wel een aangepast beleid of interne procedures voor de vermindering van CT-scans. Deze ziekenhuizen kenden dan ook een statistisch significante daling van het gebruik ervan.

De eenheid Audit Ziekenhuizen raadt aan om CT-, maar ook MRI-scans, enkel te gebruiken wanneer ze echt een medische meerwaarde hebben. Dit kan door onder andere door een beleid rond de keuze van het soort onderzoek op te stellen. Hierbij kan het ‘Clinical Decision Support System’ helpen. Momenteel werkt het RIZIV aan de ontwikkeling van dit digitale hulpmiddel. Ook een populatiegerichte beperking van het aantal CT-scans kan helpen om de blootstelling aan schadelijke straling te verminderen, zo zegt de audit.