“Geen bevoorradingstekort door Russische olieboycot in ons land, mogelijk wel hogere prijzen”

Het verzekeren van de bevoorrading is volgens Energia “prioriteit nummer één”. “Maar de bevolking moet zich geen zorgen maken”, verzekert communicatiemanager Jean-Benoit Schrans. “Onze bedrijven zijn al enige tijd bezig met het zoeken naar alternatieven voor Russische olie. Bovendien was de bevoorrading in België al vrij gediversifieerd en is er grote logistieke flexibiliteit”, door de aanvoer via schepen en door de wendbaarheid van de Belgische raffinaderijen. Schrans benadrukt wel dat er een bufferperiode nodig is om in alternatieve bevoorrading te kunnen voorzien. “Maar dat kan toch vrij snel gaan”.

Onvoorspelbaar

Het effect van de boycot op de olieprijzen daarentegen dreigt negatief uit te draaien. “We hebben daar geen vat op. Maar een periode van politieke spanningen en een kleiner internationaal olieaanbod kan op korte termijn de prijzen doen stijgen”, erkent Schrans. “Al blijft het onvoorspelbaar hoe groot die stijging zal zijn”.

De woordvoerder wijst er nog op dat plotse prijsschokken niet meteen doorgerekend worden aan de pomp, “door het mechanisme van maximumprijzen dat België hanteert”.

Experts zoals ING-econoom Rico Luman wijzen er dan weer op dat de markten wereldwijd al rekening hielden met een boycot van olie uit Rusland en dat dit ook al in de prijs verrekend zit. Daarnaast spelen ook andere factoren, zoals de koers van de Amerikaanse dollar en productiequota van de Opec. Luman verwacht vooral dat de huidige hoge olieprijzen langer zullen aanhouden. “De druk blijft op de ketel”, klinkt het.