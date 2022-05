Derde geval van acute hepatitis in ons land ontdekt

Er is in ons land opnieuw een geval opgedoken van acute hepatitis. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal werden tussen februari en april al drie kinderen gediagnosticeerd met de mysterieuze vorm van de leverontsteking.

Daarnaast heeft Sciensano een aantal oudere gevallen sinds 1 oktober 2021 opnieuw onderzocht. Daarbij werden nog twee mogelijke gevallen geconstateerd, maar het is onmogelijk daarover uitsluitsel te geven aangezien verder labo-onderzoek niet meer mogelijk is.

“Het onderzoek naar nieuwe mogelijke gevallen is volop bezig. We verwachten nog nieuwe meldingen, maar voorlopig ziet het er naar uit dat de aandoening zeldzaam is in België. We weten nog niet of er een gemeenschappelijke oorzaak is en of de aandoening al dan niet veroorzaakt wordt door een virus”, aldus Sciensano.