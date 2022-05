Al een tiental klachten over seksuele intimidatie aan de UCLouvain

Een dag na de aankondiging van de opening van een onderzoek zijn er net iets minder dan een tiental klachten over seksuele en morele intimidatie aan de UCLouvain ingediend, zegt Renaud Dethy, substituut van de arbeidsauditeur van Waals-Brabant. Hij verwacht dat er in de komende weken nog klachten bijkomen.

In februari 2022 kwamen enkele feiten van seksuele en morele intimidatie aan het licht aan meerdere Belgische universiteiten. Professor Jean-Pascal van Ypersele van de UCLouvain zei toen al kennisgenomen te hebben van gelijkaardige gevallen aan de UCLouvain, onder andere gevallen van aanranding en poging tot verkrachting. Het Waals-Brabantse arbeidsauditoraat opende een onderzoek.

“Meerdere personen zijn als verdachte geïdentificeerd en het aantal klachten ligt momenteel rond de tien. Elk individueel geval zal onderzocht worden. Wel maken we een onderscheid tussen individuele klachten en collectieve verantwoordelijkheid. De UCLouvain zal in zijn hoedanigheid van werkgever, die verplicht is om preventieve maatregelen tegen zulke pesterijen te nemen, ook betrokken worden”, aldus substituut Dethy.

Bij de geregistreerde klachten zijn geen studenten betrokken, niet als verdachten, noch als slachtoffers.

Toen dinsdag bekendraakte dat het arbeidsauditoraat van Waals-Brabant een onderzoek ging starten, verklaarde de UCLouvain de omkadering en steun aan de slachtoffers van wangedrag te willen verbeteren. De universiteit bevestigde ook dat ze “bijzondere aandacht zal besteden aan de samenwerking met de arbeidsauditeur” en onderzoekt of de preventiemaatregelen tegen seksuele intimidatie voldoende aanwezig zijn aan de universiteit. Als dat niet zo is, kan de universiteit ook strafbaar gesteld worden in het onderzoek.