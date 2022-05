Britse parlementsleden willen Elon Musk ondervragen over Twitter

Britse parlementsleden willen Elon Musk aan de tand voelen over zijn plannen met Twitter. Vorige maand maakte de miljardair achter Tesla en SpaceX bekend dat hij het sociale medium voor 44 miljard dollar wil kopen.

De vraag gaat uit van de parlementscommissie digitaal, cultuur, media en sport. “In een tijdperk waarin sociale media wereldwijd aankijken tegen strengere regulering, willen we meer leren over hoe Musk zijn duidelijk engagement voor vrije meningsuiting in evenwicht zal brengen met nieuwe verplichtingen om Twitter-gebruikers te beschermen van online kwaad”, zei Julian Knight van de Conservatieven woensdag.

Musk is niet verplicht om in te gaan op de uitnodiging van de parlementaire commissie, maar doorgaans draven bedrijven wel op. De vergaarde informatie gebruiken de parlementsleden dan bij het voorbereiden van wetsvoorstellen.

Het Verenigd Koninkrijk werkt momenteel aan nieuwe regelgeving om internetbedrijven te verplichten om op te treden tegen illegale inhoud op hun platformen. Telecomwaakhond Ofcom zou daarbij de bevoegdheid krijgen om monsterboetes op te leggen aan bedrijven en bedrijfsleiders persoonlijk te vervolgen.