Kortrijk

Na drie jaar kunnen de Kortrijkse studenten nog eens uit de bol gaan. Op donderdag 5 mei worden 2.500 feestvierders verwacht voor festival Cantina Cubana. De organisatoren nemen maatregelen tegen spiking, waarbij drugs of alcohol gemengd worden in iemands drankje zonder hun toestemming of medeweten. Intussen kreeg de koepel van studentenclubs daar al twintig meldingen over binnen.