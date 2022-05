Burgemeester Marioepol: “Contact met Oekraïense strijders aan staalfabriek verloren”

Er zijn “gewelddadige gevechten” aan de gang op de site van de Azovstal-fabriek in Marioepol. Dat meldt burgemeester Vadim Bojtsjenko van de havenstad, net nadat Moskou liet weten dat de Russen geen aanval zouden uitvoeren op de fabriek waar Oekraïense strijders zich verschanst hebben. Het contact met die strijders is verbroken, aldus Bojtsjenko.

“We kunnen niet weten wat er gaande is en of ze veilig zijn of niet”, verklaart de burgemeester nog. Volgens hem zijn bij dit Russische offensief “zware artillerie, tanks (en) vliegtuigen” aan het werk en zijn schepen aan de kust genaderd. “Onze mannen zijn dapper en beschermen het fort, maar het is zeer moeilijk”, verklaart Bojtsjenko op de Oekraïense televisie.

De burgemeester wijst er nog eens op dat er nog honderden burgers schuilen in de fabriek, onder wie ook kinderen “die wachten om gered te worden”.

Een Oekraïense commandant van het Azov-bataljon dat de staalfabriek verdedigt, zei dinsdag dat de Russen “een krachtige aanval” op de site hadden gelanceerd, maar dat ontkent het Kremlin woensdag.

Volgens Moskou kunnen er mogelijk meer evacuaties van burgers plaatsvinden. De eerste burgers werden afgelopen weekend geëvacueerd.

De staalfabriek is het laatste Oekraïense bolwerk van verzet in de stad in het zuiden van het land.