Het recht op abortus wankelt. In de VS, maar ook een pak dichter bij huis, met almaar strengere beperkingen in Hongarije en Polen. De impact is enorm, zegt gynaecoloog Marleen Temmerman. “Als de VS de klok terugdraaien, dan zal dat ook elders in de wereld vrouwenlevens kosten.” Een grim teken dat verworven rechten dan toch niet in steen gebeiteld staan. “We beseffen dat te weinig.”