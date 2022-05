Vermiste hulpsheriff die moordverdachte hielp ontsnappen, had geheime relatie met de man: “Hij werd opvallend vaak naar haar bureau geroepen”

Ze zorgde dat hij extra eten op zijn plateau kreeg, vaker kon douchen dan de anderen en riep hem ook abnormaal vaak naar haar bureau, zo hadden andere gedetineerden al gemerkt. Terwijl in de Amerikaanse staat Alabama met man en macht wordt gezocht naar de voortvluchtige bandiet Casey White (38) en hulpsheriff Vicki White (56) is nu officieel bevestigd dat de twee een relatie hadden en hun vlucht goed hadden voorbereid.

Hulpsheriff Vicki White had haar pensioen aangevraagd na een carrière van meer dan 25 jaar en een onberispelijke staat van dienst. Er zou een groot afscheidsfeest komen. “Niemand begrijp wat haar bezield heeft om dit nu te doen”, zegt sheriff Rick Singleton van Lauderdale County waar Vicki adjunct-directeur was en onder meer verantwoordelijk voor de overbrenging van gevangenen van en naar het gerechtsgebouw.

“Wat je doet is zinloos. Geef je aan”, richtte sheriff Singleton zich in een tv-oproep tot haar.

Er is intussen een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Vicky White op beschuldiging van het helpen ontsnappen van een gedetineerde. Want dat de ontsnapping goed voorbereid was, dat staat nu wel vast.

Vicky White en Casey White, die geen familie zijn, verdwenen vrijdagochtend nadat ze had gezegd dat ze de gevangene naar het gerechtsgebouw zou brengen waar hij een afspraak had met een gerechtspsychiater. Maar de twee zijn nooit bij het gerechtsgebouw aangekomen. Bovendien had hij, zo bleek nadien, ook helemaal geen afspraak bij de psychiater. Het was een verzinsel om te kunnen ontsnappen. Van wie het idee kwam, zal later moeten blijken. Maar op beelden van bewakingscamera’s die intussen zijn uitgelekt, is nergens te zien dat de crimineel de politievrouw onder druk zet.

Wat velen al vermoedden is nu ook officieel bevestigd. De twee hadden een liefdesrelatie. Die begon al in 2020 toen Casey White al eens in de gevangenis van Lauderdale County verbleef. Nadien is hij tijdelijk overgeplaatste naar een andere gevangenis. Maar de liefde raakte niet geblust. In afwachting van zijn proces zat hij nu terug in Lauderdale County Jail.

Sheriff Singleton zegt dat de twee een “speciale relatie” hadden die gedeeltelijk werd bevestigd door gevangenen die op dezelfde afdeling als de voortvluchtige crimineel zaten. Het was hen al langer opgevallen dat Casey White “extra eten op zijn dienblad kreeg” en dat hij “privileges had die niemand anders had.” Hij mocht vaker douchen dan anderen bijvoorbeeld, kreeg vaker propere kleren. En hij werd ook abnormaal vaak naar het bureau van de adjunct-directrice geroepen voor “een gesprek onder vier ogen.”

De moordverdachte pochte er nadien bij de andere gedetineerden over dat hij seks had gehad met de adjunct-directrice.

Sheriff parkeerde vluchtauto

Op bewakingsvideo’s die dinsdag door het detentiecentrum zijn vrijgegeven, is te zien hoe Casey White, geketend en geboeid in een oranje jumpsuit, op vrijdagochtend naar Vicky White haar patrouillewagen werd geleid. De hulpsheriff wist nochtans dat ze nooit alleen met een dergelijke crimineel de gevangenis kon verlaten. Ze had zich volgens de veiligheidsvoorschriften moeten laten vergezellen door minstens twee agenten.

Van daaruit, zegt sheriff Singleton, reed het paar naar een winkelcentrum op minder dan tien minuten rijden. Daar stapten ze over in een goud/koperkleurige Ford Edge SUV die daar geparkeerd stond.

Vicky White kocht de auto onlangs in de stad Rogersville, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Lauderdale County, en zette hem de avond voor hun verdwijning op de parkeerplaats, zei Singleton.

De hulpsheriff had ook een groot geldbedrag afgehaald bij de bank.

Onderzoekers hebben ook meer details gegeven over Casey White. “Toen hij in 2020 als eens in Lauderdale County werd vastgehouden wegens moord op de 58-jarige Connie Ridgeway in 2015, ontdekten de autoriteiten dat hij een plan had om te ontsnappen. Hij beschikte toen over een zelfgemaakt mes.

Na de ontdekking werd Casey White teruggebracht naar de staatsgevangenis waar hij eerder al een lange gevangenisstraf uitzat voor een aantal misdaden.

Casey White keerde in februari terug naar Lauderdale County omdat zijn proces daar binnenkort van start zou gaan.

Hulpsheriff heeft dienstwapen bij

De politie vraagt iedereen die het tweetal ziet, zelf niets te ondernemen maar de politie te verwittigen. De autoriteiten gaan ervan uit dat Casey White gewapend is. De hulpsheriff had haar dienstwapen bij. De US Marshals Service waarschuwde dinsdag dat ze mogelijk ook een AR-15-geweer en een jachtgeweer hebben.

De moeder van Vicky White zegt dat ze haar dochter nooit over Casey White had horen praten en dat ze geschokt is.

De Marshals Service looft een beloning uit van maximaal 10.000 dollar voor informatie die leidt naar de arrestatie van de voortvluchtige gevangene en tot 5.000 dollar voor de vermiste officier.

Op de Amerikaanse tv zei de leider van het onderzoek ook nog dat Casey White “best af en toe achter zich kan kijken. Want het zal niet lang duren voor de politie je op de hielen zit.”