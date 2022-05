Het zijn dramatische cijfers die de WHO met de wereld deelde in een nieuw rapport rond obesitas: maar liefst zeven op de tien Belgische volwassenen en één op de vier Belgische kinderen ouder dan vijf jaar heeft overgewicht of obesitas. Maar hoe kan je dat meten? Hoe kan je jouw kind van dat overgewicht afhelpen? En wanneer is het tijd om aan de alarmbel te trekken?