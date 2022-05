Evy Van Hulle (KFC Sint-Joris): “Volgend seizoen mikken we op de titel”

“Toch wel grote ontgoocheling bij ons toen het nieuws doorsijpelde dat Rumbeke had gewonnen”, aldus middenveldster Evy Van Hulle. “We hadden wel al een voorgevoel. Tegenstander KE Wervik was al kampioen en speelde niet met zijn sterkste ploeg. Zelf moesten we door het forfait van VVG Alveringem niet aan de bak, wat het weekend nog wat vreemder maakte. We werkten wel een heel sterk seizoen af. Als we de ploeg kunnen samenhouden, mikken we volgend seizoen volop op de titel.”(tv)