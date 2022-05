Te populair bij toeristen: “graf” van elf uit ‘Harry Potter’ moet mogelijk verhuizen

Op het strand van Freshwater West, in Wales, kan je momenteel nog altijd een bezoekje brengen aan het “graf” van Dobby, een elf uit de ‘Harry Potter’-boeken en -films. Maar daar komt mogelijk verandering in: het graf wordt zo drukbezocht dat de lokale fauna en flora bedreigd worden.

“Hier ligt Dobby, een vrije elf.” De (vele) toeristen die een bezoekje brengen aan Freshwater West zeggen het bijna allemaal, ondertussen een steen of een sok achterlatend als eerbetoon aan het excentrieke wezentje dat in de ‘Harry Potter’-boeken en -films dienstdoet als huiself van de familie Malfidus tot hij door de tovenaarsleerling zelf wordt bevrijd.

Dobby was een van de populairste personages uit de reeks en zijn dood - veroorzaakt door Bellatrix van Detta terwijl hij Hermelien Griffel probeerde te redden - liet vele fans achter in tranen. De schok was zelfs zo groot dat enkele fans vonden dat de huiself het verdiende om ook een echt graf te krijgen. En dat graf kwam er dus op het strand van Freshwater West.

Ondertussen is het al elf jaar geleden dat de laatste ‘Harry Potter’-film in de zalen kwam, maar Dobby heeft nog altijd niets aan populariteit moeten inboeten. Zijn graf is uitgegroeid tot een toeristische trekpleister en wordt nog altijd druk bezocht. Zo druk zelf dat National Trust Cymru, een liefdadigheidsorganisatie voor natuurbehoud, een enquête heeft gelanceerd om de buurtbewoners te vragen of ze het eventueel zien zitten om het graf naar een andere locatie te verhuizen. Door de vele toeristen komen de kwetsbare zandduinen van het strand in gevaar. “Dit is op de lange termijn niet houdbaar”, zo luidt het bij National Trust Cymru.

Er is nog tot 31 mei de tijd om de bevraging in te vullen, in augustus worden de resultaten bekendgemaakt.